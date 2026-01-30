Le aspettative di Davide Frattesi continuano e rimanere deluse: il centrocampista continua a trovare poco spazio, anche ora che Calhanoglu e Barella sono indisponibili. L'Inter non chiude le porte a una sua cessione, ma le offerte arrivate per il momento non soddisfano la dirigenza nerazzurra. E così si crea una situazione di stallo, come scrive Tuttosport: "Con Inzaghi giocava poco, con Chivu non gioca mai. E a Dortmund, nonostante le assenze di Barella e Calhanoglu, si è dovuto accontentare dell'ultimo quarto d'ora. Davide Frattesi è entrato bene perché è un professionista a tutto tondo, certo è che l'interessato e chi lo assiste credevano che avrebbe finalmente trovato spazio in un'Inter piuttosto rabberciata in mezzo al campo. Chivu ha fatto altre scelte confermando come il feeling tra i due non sia mai sbocciato".
"Nel corso dei mesi la situazione si è ingarbugliata: Frattesi vive perennemente in attesa di avere l'occasione e magari poter dimostrare qualcosa trovando continuità di utilizzo, l'Inter non lo considera incedibile però attende che, qualora l'interessato voglia cambiare aria, gli sia recapitata un'offerta ritenuta congrua. E così siamo arrivati al rush finale di mercato senza che si sia arrivati a una soluzione. In attesa di capire cosa riserveranno le ultime ore di trattative, resta in piedi l'interessamento del Nottingham Forest. Il problema è che l'offerta dovrebbe essere molto convincente, considerato che almeno fino alla gara con la Juve l'Inter dovrà fare a meno di Calhanoglu e Barella".
