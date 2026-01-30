Le aspettative di Davide Frattesi continuano e rimanere deluse: il centrocampista continua a trovare poco spazio, anche ora che Calhanoglu e Barella sono indisponibili. L'Inter non chiude le porte a una sua cessione, ma le offerte arrivate per il momento non soddisfano la dirigenza nerazzurra. E così si crea una situazione di stallo, come scrive Tuttosport: "Con Inzaghi giocava poco, con Chivu non gioca mai. E a Dortmund, nonostante le assenze di Barella e Calhanoglu, si è dovuto accontentare dell'ultimo quarto d'ora. Davide Frattesi è entrato bene perché è un professionista a tutto tondo, certo è che l'interessato e chi lo assiste credevano che avrebbe finalmente trovato spazio in un'Inter piuttosto rabberciata in mezzo al campo. Chivu ha fatto altre scelte confermando come il feeling tra i due non sia mai sbocciato".