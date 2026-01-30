Dopo la vittoria di Dortmund, l'Inter scenderà in campo domenica sera in casa della Cremonese con qualche problema a centrocampo.
Inter, scatto Frattesi: chance a Cremona dal 1′? In 4 per tre posti e c’è anche Diouf…
"Barella più Calhanoglu si rivedranno a metà febbraio contro la Juve. Se vogliamo considerare anche Dumfries, tre quinti del centrocampo dei titolarissimi sono fermi nell’hangar di Appiano Gentile. E così Chivu scopre una situazione scorbutica che nel cumulo di impegni gli imporrà una gestione molto accurata delle energie. Il primo pensiero dell’allenatore, come già si è intuito a Dortmund dopo la bella vittoria contro il Borussia, è comporre un’Inter competitiva nella trasferta a Cremona, per consolidare il primato in classifica. Lautaro e Bastoni, pure diffidati in Europa, sono stati tenuti a riposo in Champions per questo motivo. Quanto alla linea mediana, la crescita di Diouf diventa un’opzione in più. Ma la sensazione è che domenica siano quattro i candidati per le tre maglie centrali: Zielinski è sicuro di essere scelto, essendo l’unico calciatore in grado di agire da playmaker; per gli altri due posti, anche a seconda delle condizioni fisiche di ciascuno, sono in lizza Sucic, Mkhitaryan e Frattesi", analizza La Gazzetta dello Sport.
"Proprio l’ultimo del trio, che l’altra sera è entrato bene al Westfalen Stadion partecipando al forcing finale dell’Inter, avanza la sua candidatura. È stato a lungo sul mercato, dopo i tanti problemi fisici che lo avevano frenato, ma adesso può infilarsi in un vuoto di potere imprevisto nel ruolo preferito, quello di mezzala destra. Frattesi finora ha giocato appena 250 minuti in campionato divisi in 11 presenze: la sua prima e unica partita da titolare in questa edizione della Serie A risale, guarda caso, all’andata contro la Cremonese a San Siro. Era il 4 ottobre, quasi quattro mesi fa. Da allora gli spazi per lui sono sempre stati esigui. Ma Chivu lo ha sempre ritenuto all’altezza del compito e gli ha spiegato che, se fosse rimasto all’Inter, gli avrebbe concesso altre occasioni. Potrebbe succedere già domenica pomeriggio a Cremona o al più tardi il mercoledì successivo nel quarto di Coppa Italia contro il Torino, in programma a Monza a causa dell’indisponibilità olimpica” di San Siro", aggiunge il quotidiano.
