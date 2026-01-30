"Barella più Calhanoglu si rivedranno a metà febbraio contro la Juve. Se vogliamo considerare anche Dumfries, tre quinti del centrocampo dei titolarissimi sono fermi nell’hangar di Appiano Gentile. E così Chivu scopre una situazione scorbutica che nel cumulo di impegni gli imporrà una gestione molto accurata delle energie. Il primo pensiero dell’allenatore, come già si è intuito a Dortmund dopo la bella vittoria contro il Borussia, è comporre un’Inter competitiva nella trasferta a Cremona, per consolidare il primato in classifica. Lautaro e Bastoni, pure diffidati in Europa, sono stati tenuti a riposo in Champions per questo motivo. Quanto alla linea mediana, la crescita di Diouf diventa un’opzione in più. Ma la sensazione è che domenica siano quattro i candidati per le tre maglie centrali: Zielinski è sicuro di essere scelto, essendo l’unico calciatore in grado di agire da playmaker; per gli altri due posti, anche a seconda delle condizioni fisiche di ciascuno, sono in lizza Sucic, Mkhitaryan e Frattesi", analizza La Gazzetta dello Sport.