"Sono emerse indiscrezioni sul giocatore offerto a diversi club francesi già a gennaio: in questo momento quello che risulta è che non c'è nessuna decisione definitiva presa sulla sua uscita a gennaio. L'Inter non ha comunicato ancora nulla al suo agente e al giocatore, ma la possibilità di andare via a gennaio in caso di opportunità non va esclusa: è una porta che va tenuta aperta.

Finora ha trovato poco spazio ed è stato protagonista molte poche volte: Carlos Augusto gli è stato preferito in un ruolo nuovo per lui e l'Inter sta studiando soluzioni diverse. E l'uscita di Luis Henrique a gennaio non va esclusa: attenzione al suo nome. Al momento nessuna bocciatura definitiva, ma è una porta che va tenuta aperta".