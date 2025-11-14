FC Inter 1908
Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Luis Henrique con l'Inter, non escludendo a priori una sua partenza nel mese di gennaio
Marco Astori
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Luis Henrique con l'Inter, non escludendo a priori una sua partenza nel mese di gennaio.

"Sono emerse indiscrezioni sul giocatore offerto a diversi club francesi già a gennaio: in questo momento quello che risulta è che non c'è nessuna decisione definitiva presa sulla sua uscita a gennaio. L'Inter non ha comunicato ancora nulla al suo agente e al giocatore, ma la possibilità di andare via a gennaio in caso di opportunità non va esclusa: è una porta che va tenuta aperta.

Finora ha trovato poco spazio ed è stato protagonista molte poche volte: Carlos Augusto gli è stato preferito in un ruolo nuovo per lui e l'Inter sta studiando soluzioni diverse. E l'uscita di Luis Henrique a gennaio non va esclusa: attenzione al suo nome. Al momento nessuna bocciatura definitiva, ma è una porta che va tenuta aperta".

 

