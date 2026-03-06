Dalla Serbia arrivano importanti novità sul futuro di Vasilije Kostov, talento classe 2008 della Stella Rossa seguito anche dall'Inter

Nelle scorse settimane FCInter1908.it in esclusiva aveva fatto il nome di Vasilije Kostov da tenere in considerazione in ottica futura. L'Inter sta infatti monitorando da tempo il centrocampista offensivo classe 2008 della Stella Rossa, sul quale però c'è lo sguardo anche di tanti top club europei.

Kostov sta facendo benissimo con la maglia della Stella Rossa, sia in campionato sia in Europa League con un rendimento da 12 gol e 6 assist. E dalla Serbia arrivano proprio importanti novità sul futuro del calciatore con il prezzo che è destinato a salire.

"Non è ancora certo che Vasilije Kostov lascerà il “Marakana” già questa estate, ma tutto lascia pensare che i biancorossi possano incassare una cifra enorme. I media stranieri parlano con insistenza dell’interesse di Inter e Arsenal, e si è persino detto che la Stella Rossa abbia rifiutato un’offerta dei Gunners da 20 milioni di euro. Per ora non esiste una conferma ufficiale di questa indiscrezione, ma negli ultimi giorni un altro club — un gigante del calcio francese — ha tentato in gran segreto di chiudere l’operazione per il giocatore, autore di 11 gol nel campionato serbo.

Secondo quanto appreso da Mozzart Sport, un emissario dell’Olympique Marsiglia è stato recentemente a Belgrado e ha presentato ai dirigenti del campione di Serbia, guidati da Zvezdan Terzić, una proposta concreta. Il club campione d’Europa nel 1993 era disposto a investire 17 milioni di euro per Kostov, con bonus legati al rendimento del giovane nazionale serbo e una percentuale sulla futura rivendita. Le trattative, però, non sono durate a lungo. I rappresentanti della Stella Rossa hanno ringraziato cortesemente per l’offerta, ma sono stati chiarissimi: Kostov, al momento, vale molto di più. La posizione del club è netta — il suo prezzo è di 25 milioni di euro. Nemmeno un centesimo in meno", spiega appunto Mozzart Sport. Ora resta da vedere se il Marsiglia rilancerà oppure no, l'Inter e l'Arsenal comunque restano interessate al giovane talento classe 2008.