L'Italia martedì si giocherà l'accesso ai Mondiali nello spareggio contro la Bosnia. Alessandro Nesta, campione del Mondo del 2006, ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport rilasciando queste dichiarazioni:
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Nesta: “Bastoni ragazzo super. Gli hanno rotto le scatole, ma anche io ho simulato. Ieri…”
"Bastoni centrale nella difesa a tre? Magari perde un po', a lui piace andare e ha le qualità per attaccare e stando in mezzo magari sfrutta meno queste caratteristiche, ma comunque ci sono tanti giocatori simili. Faccio comunque i complimenti a Bastoni: gli hanno rotto le scatole per la simulazione, ma tutti hanno simulato, me compreso tante volte. La morale non gliela farò mai. E' un ragazzo super, è stato male e si è allenato poco, ma è andato in campo e ci ha messo la faccia in una partita così importante".
"Conosco benissimo Rino. Gattuso ci sta male, si sente responsabile di questa situazione e farà di tutto perché l'Italia vada al Mondiale. Nel primo tempo l'ho visto in tensione ieri, ha un senso di responsabilità davvero troppo grande. "Mi sono preoccupato anche io nel primo tempo. Se i valori escono fuori, non c'è partita con nessuna delle Nazionali impegnate nel playoff. Il problema però è la pressione che ti mette la maglia dell'Italia, che è superiore rispetto per esempio a quella di Bosnia o Irlanda del Nord. La gestione del primo tempo è stata il frutto della tensione che avevano gli azzurri. Bisogna essere consapevoli che ancora è dura, anzi che in Bosnia sarà ancora più dura. Ci aspetta un ambiente caldissimo, con un'avversaria che ha valori superiori rispetto all'Irlanda".
(Fonte: Sky Sport)
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