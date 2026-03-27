"Bastoni centrale nella difesa a tre? Magari perde un po', a lui piace andare e ha le qualità per attaccare e stando in mezzo magari sfrutta meno queste caratteristiche, ma comunque ci sono tanti giocatori simili. Faccio comunque i complimenti a Bastoni: gli hanno rotto le scatole per la simulazione, ma tutti hanno simulato, me compreso tante volte. La morale non gliela farò mai. E' un ragazzo super, è stato male e si è allenato poco, ma è andato in campo e ci ha messo la faccia in una partita così importante".