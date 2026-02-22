"Molti club stanno seguendo la situazione di Thuram, può essere molto interessante per l'estate. Al momento non c'è nulla di avanzato e concreto: c'è una clausola rescissoria nel suo contratto ma è molto alta.

Lui al momento è totalmente concentrato sull'Inter e sul Mondiale che giocherà con la Francia. Ma occhio per l'estate perché alcuni club lo seguono, specialmente dalla Premier League e non solo. Ma al momento non c'è ancora nulla di concreto".