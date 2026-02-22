Occhio al futuro di Marcus Thuram. Il centravanti francese al momento è al centro del progetto Inter, ancor di più in questo momento visto l'infortunio di Lautaro Martinez. Ma in estate, come spiega Fabrizio Romano, le cose possono cambiare.
"Molti club stanno seguendo la situazione di Thuram, può essere molto interessante per l'estate. Al momento non c'è nulla di avanzato e concreto: c'è una clausola rescissoria nel suo contratto ma è molto alta.
Lui al momento è totalmente concentrato sull'Inter e sul Mondiale che giocherà con la Francia. Ma occhio per l'estate perché alcuni club lo seguono, specialmente dalla Premier League e non solo. Ma al momento non c'è ancora nulla di concreto".
