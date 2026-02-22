Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha riportato aggiornamenti sul futuro di Manuel Akanji, in prestito dal Manchester City

Matteo Pifferi 22 febbraio

Le recenti dichiarazioni di Manuel Akanji sembravano lasciar trasparire qualche dubbio sulla permanenza del difensore svizzero all'Inter. "Ci sono molti punti interrogativi. Cosa succederà in estate? Finirò in un altro club? Ma in questo momento, la mia attenzione è tutta sull'Inter", ha detto Akanji in una lunga intervista all'emittente elvetica SRF.

Fabrizio Romano, intervenuto sul suo profilo Youtube, ha fatto chiarezza sul futuro del difensore ex City, lasciando trasparire anche quale sia il messaggio che filtra dall'Inter: "Ribadisco le due condizioni per l'obbligo di riscatto di Akanji, le ribadisco al 100%: scudetto Inter e il 50% delle presenze, queste solo le due condizioni. Ribadisco però che a prescindere dal discorso obbligo e a prescindere dalle dichiarazioni di Akanji, dall'Inter il messaggio che filtra forte e chiaro è 'Contiamo assolutamente su Manuel Akanji'.

L'Inter conta su Manuel Akanji, lo vede come pedina fondamentale, considerando anche che scadono i contratti di Acerbi e De Vrij oltre che quello di Darmian che non è un centrale ma fa parte del pacchetto difensivo. L'Inter avrà diverso lavoro da fare sul mercato per la difesa, andare a perdere Akanji è un qualcosa che l'Inter non prende in considerazione. E' una situazione sotto controllo, Akanji è soddisfatto, serviranno passaggi tecnici e formali ma c'è tutto il tempo per farlo da qui a fine stagione, l'Inter non vede una direzione diversa per il difensore svizzero"