L’Inter studia il colpo a zero? Romano: “Avviati i contatti con l’agente: occhio a…”

Fabrizio Romano ammette: "L'Inter ha preso informazioni e avviato contatti diretti con gli agenti"

Matteo Pifferi Redattore 22 febbraio - 13:26

L'Inter, in vista di giugno, è già al lavoro per cercare di rinforzare la difesa. Al momento, infatti, sembra piuttosto scontato che si separeranno le strade tra i nerazzurri e Acerbi, de Vrij e Darmian, tutti in scadenza di contratto.

Sono già stati fatti diversi nomi di centrali, da Muharemovic fino a Gila, ma nelle ultime ore è spuntato fuori anche un esterno di fascia che gioca in Serie A. Si tratta di Zeki Celik, difensore turco in scadenza di contratto con la Roma. Sul giocatore non c'è solo l'Inter ma i nerazzurri hanno avviato i contatti con l'agente.

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Celik: "Celik ancora non ha un accordo per il rinnovo con la Roma, la Roma ci ha provato e ha fatto delle proposte ma l'accordo non è stato raggiunto ma teniamo la porta aperta, i contatti tra Massara e l'agente di Celik sono continuati. Ci sono anche le altre squadre, si è parlato di un accordo tra la Juve e Celik, a me non risulta sia fatta.

Mi risulta che la Juve ci sia, stia valutando questa opportunità e anche la stessa Inter e il Napoli hanno preso informazioni e contatti diretti con gli agenti di Celik e ci sono anche possibilità in Inghilterra. Seguiamo sviluppi, la Roma ci sta provando a rinnovarlo, la Juve c'è ma non è ancora fatta, occhio anche a Napoli, Inter e Premier League che può attrarre il giocatore con uno stipendio importante"