"Ademola Lookman è un profilo da seguire per la prossima sessione di mercato. Ne abbiamo parlato, ci torniamo, aggiungendo che l’Atalanta fin qui non ha aperto alcuna porta e farà una valutazione tra qualche settimana. Dopo un’estate turbolenta, il rapporto in qualche modo è stato ricucito, il nigeriano sta trovando la condizione e non dimentichiamo che sarà uno dei protagonisti della prossima Coppa d’Africa.