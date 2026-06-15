Queste le parole dell'esperto di mercato, dal suo canale YouTube: "Camavinga-Inter? Si è parlato molto a margine della partita tra le Legends. Si è parlato di Endrick e vi dico zero totale, l’Inter non lo ha chiesto e il giocatore resta al Real Madrid parte del progetto di José Mourinho. Assolutamente nulla.

Su Camavinga devo dirvi che gli agenti rispondono che a oggi non c’è nulla in piedi con l’Inter. Arriva questo messaggio dagli agenti, a oggi 0. Sarà un discorso da affrontare, al di là dell’Inter, vedremo. Sarà un discorso da affrontare con Mourinho, ora il Real sta pensando alle entrate. Gli agenti fanno sapere che il giocatore ha tutta l’intenzione di restare. Non vuole lasciare il Real così giovane, vorrebbe restare e giocarsela. Dovesse poi arrivare il Real da lui e metterlo alla porta sarebbe un altro discorso, ma a oggi non è successo, come per Brahim Diaz”.