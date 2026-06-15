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Gazzetta si sbilancia: “Nico Paz ha informato il Real che l’anno prossimo vorrebbe…”

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Nico Paz ha comunicato al Real Madrid la sua volontà per la prossima stagione: La Gazzetta dello Sport si sbilancia così sull'argentino
Alessandro Cosattini Redattore 

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Nico Paz ha comunicato al Real Madrid la sua volontà per la prossima stagione. Si è sbilanciata così oggi La Gazzetta dello Sport sul futuro dell'argentino, sogno di mercato dell'Inter.

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Getty Images

"Nico Paz ha informato il Real che preferirebbe rimanere al Como un’altra stagione per giocare titolare e partecipare alla Champions. L'argentino non si è rifiutato di tornare, ma ha solo espresso il suo pensiero. Ogni decisione spetta al nuovo tecnico Mourinho", si legge sulla rosea.

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