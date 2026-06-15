Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Gazzetta si sbilancia: “Nico Paz ha informato il Real che l’anno prossimo vorrebbe…”
calciomercato
Gazzetta si sbilancia: “Nico Paz ha informato il Real che l’anno prossimo vorrebbe…”
Nico Paz ha comunicato al Real Madrid la sua volontà per la prossima stagione: La Gazzetta dello Sport si sbilancia così sull'argentino
Nico Paz ha comunicato al Real Madrid la sua volontà per la prossima stagione. Si è sbilanciata così oggi La Gazzetta dello Sport sul futuro dell'argentino, sogno di mercato dell'Inter.
"Nico Paz ha informato il Real che preferirebbe rimanere al Como un’altra stagione per giocare titolare e partecipare alla Champions. L'argentino non si è rifiutato di tornare, ma ha solo espresso il suo pensiero. Ogni decisione spetta al nuovo tecnico Mourinho", si legge sulla rosea.
© RIPRODUZIONE RISERVATA