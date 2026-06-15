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fcinter1908 calciomercato mercato inter Da Torino: “Juve, con Carnevali potrebbe arrivare Frattesi in uscita dall’Inter”

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Da Torino: “Juve, con Carnevali potrebbe arrivare Frattesi in uscita dall’Inter”

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E' cominciata l'era Giovanni Carnevali alla Juventus: oggi il dirigente si insidia ufficialmente alla Continassa
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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E' cominciata l'era Giovanni Carnevali alla Juventus: oggi il dirigente si insidia ufficialmente alla Continassa per cominciare il suo lavoro in bianconero.

Da Torino: “Juve, con Carnevali potrebbe arrivare Frattesi in uscita dall’Inter”- immagine 2

E, come conferma il Corriere di Torino, il nuovo ad ha già tracciato la linea per il mercato, con un obiettivo proveniente dall'Inter.

Inter Frattesi
Getty Images

"La pennellata di azzurro potrebbe arrivare da Frattesi, in uscita dall’Inter, che potrebbe essere l’innesto di qualità per il centrocampo, ma anche da talenti sotto osservazione come Lipani, Liberali, Kayode e Koleosho", si legge.

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