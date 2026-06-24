CAMBIASO - "Sul nome di Cambiaso è un nome su cui io continuerei a fare sempre attenzione, perché all'Inter è sempre piaciuto, l'Inter c'era fatto un pensiero già a gennaio, per la Juve non era in uscita. Adesso, durante questo mercato estivo, vediamo se, dopo la sorpresa Palestra, perché oggettivamente questa vicenda di Palestra ha sorpreso anche l'Inter, vedremo se l'Inter sceglierà di tornare su Cambiaso o su un profilo diverso. Vediamo, ci saranno delle valutazioni in corso. Sicuramente su Cambiaso c'è grande interesse anche all'estero, ma per l'Inter può essere un'eventuale soluzione. Ripeto, al momento è uno scenario, non è una trattativa, non è un'operazione in piedi, anche perché l'operazione si chiamava Marco Palestra e sta sfumando in queste ore. Mentre su Cambiaso, ripeto, l'apprezzamento, lo confermo, aspettando di capire l'Inter che strada vorrà prendere, anche che tipo di giocatore. Palestra e Cambiaso sono, sì, stesso ruolo, ma due giocatori molto diversi per caratteristiche, per tipologia di interpretazione del ruolo, quindi l'Inter dovrà fare una scelta anche con Christian Chivu, dal punto di vista di valutare la questione legata all'esterno di destra, dove ha salutato Denzel Dumfries. Destinazione, Real Madrid".