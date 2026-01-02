Tiene banco, in casa Inter, la pista che porta a Joao Cancelo, in uscita dall'Al Hilal di Inzaghi e nome forte per la fascia destra

Marco Macca Redattore 2 gennaio 2026 (modifica il 2 gennaio 2026 | 20:32)

Tiene banco, in casa Inter, la pista che porta a Joao Cancelo, in uscita dall'Al Hilal di Inzaghi e nome forte per la fascia destra. Ne hanno parlato su YouTube Matteo Moretto e Fabrizio Romano:

"Sono ore importanti per Cancelo. Ripeto: a me non è mai risultato che Ausilio non fosse convinto, non mi è mai risultato che l'Inter non fosse sicura della sua scelta. Il club è compatto, vuole Cancelo ed è pronta a finalizzare l'operazione. Ma a oggi l'affare è legato esclusivamente alla volontà del giocatore, che deve decidere se aspettare altri club come il Barcellona, che fin qui non ha fatto passi concreti per prenderlo. Cancelo mantiene la speranza che il Barça si faccia avanti, ma questo non vuol dire che il giocatore abbia detto di no all'Inter. Credo che se i blaugrana dovessero farsi avanti, Cancelo andrà al Barcellona. Se il Barcellona non farà dei passi, allora l'Inter è in corsa".

"Inter e Al Hilal sono in contatto costante e stanno parlando anche di de Vrij e Acerbi: quest'ultimo è il nome che vorrebbe Inzaghi. Ci sono da far quadrare i numeri sullo stipendio e sulla durata del contratto. Ci sono delle cose da sistemare, ma ci sono dialoghi in corso per vedere se si può arrivare a una quadra".