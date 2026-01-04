Il quotidiano sportivo spagnolo parla delle condizioni che potrebbero portare al club spagnolo il giocatore portoghese che vuole tornare a giocare in Europa dopo l'esperienza all'Al-Hilal

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 15:02)

"Flick non è del tutto convinto di ingaggiare Cancelo". Così il quotidiano Marca parla del portoghese che è anche un obiettivo dell'Inter.

Il giocatore, che ha chiuso in pratica il suo rapporto con l'Al-Hilal, la squadra araba guidata da Simone Inzaghi piacerebbe secondo alcune indiscrezioni anche al Barcellona. Ma il giornale spagnolo sostiene che l'allenatore blaugrana non sarebbe tanto convinto del suo ingaggio e aggiunge che avrebbe fino al 14 gennaio per decidere.

Limiti di budget e di tempo — "Il Barcellona valuta l'acquisto di un difensore durante la sessione invernale di mercato. L'infortunio di Christensen consente al club di ingaggiare un giocatore utilizzando l'80% del suo stipendio senza intaccare le regole del Fair Play finanziario a cui è sottoposta il Club. I dirigenti non hanno ancora preso una decisione in attesa di capire se si presenterà un'opportunità adeguata sul mercato", si legge sul quotidiano spagnolo.

«Non siamo pronti in questo momento, ma se guardiamo la nostra difesa, credo che ci serva un altro giocatore. Non è facile però ingaggiare giocatori in questa sessione di mercato. Bisognerà vedere... Penso che faremo qualcosa, ma deve avere senso», ha detto l'allenatore blaugrana alla vigilia della sfida di campionato contro l'Espanyol.

Cancelo è tra le opzioni prese in considerazione dal Barça, spiega il giornale spagnolo. Si sarebbe offerto lui al club perché non è felice in Arabia Saudita e vorrebbe tornare a giocare in un campionato europeo. "La società sta valutando la possibilità di ingaggiarlo, ma non è del tutto convinta. Perché Flick preferisce un centrale ad un terzino. Il portoghese offre diverse opzioni difensive perché può giocare su entrambi le fasce e Koundé potrebbe essere spostato al centro se servisse. Cancelo inoltre potrebbe consolidare il ruolo di terzino sinistro di Gerard Martin", si legge ancora.

Anche il Barcellona guarda allo stipendio del calciatore che guadagna sui 17-18 mln in Arabia e dovrebbe accettare quindi una riduzione dell'ingaggio. Il club spagnolo ha questo limite: può utilizzare, per ingaggiare il difensore, solo l'80% dello stipendio del calciatore infortunato. E Cancelo dovrebbe accettare questa condizione se volesse davvero vestire la maglia del Barcellona. "Che non è il solo club interessato, alla finestra c'è anche l'Inter", aggiunge Marca.

Il Barcellona ha tempo fino al 14 gennaio per inviare il referto di Christensen alla Liga per dare il via ad un nuovo acquisto. Flick e Deco "non faranno acquisti solo per il gusto di farlo".

(Fonte: marca.com)