Sono ore importanti per l'eventuale arrivo di Joao Cancelo all'Inter, dopo i primi approcci avvenuti nei giorni scorsi. Ne ha parlato Fabrizio Romano così su YouTube:
"Confermo che sono ore cruciali, i contatti sono costanti. L'Inter è pronta, per i nerazzurri si può chiudere in cinque minuti con Acerbi o de Vrij in cambio, e in questo senso aumentano le quotazioni dell'olandese. E' sempre tutto in mano a Cancelo. Il club è convintissimo sotto tutti i punti di vista di fare l'operazione ed è compatta".
"Si aspetta in queste ore la posizione definitiva del Barcellona. In queste ore il Barça è in contatto diretto con Jorge Mendes per capire cosa fare. C'è anche un discorso interno al club blaugrana, visto che per esempio Flick ha sempre fatto riferimento a un centrale, più che a un terzino. Cancelo è in fase di attesa".
