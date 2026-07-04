Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così della trattativa per Trevoh Chalobah in casa Inter: "Chalobah vuole giocare in Italia, l'Inter lo segue da quattro anni. Il Como si è mosso per primo, pensava di essere da solo e stava avanzando a fari spente: è entrata l'Inter e questa cosa il Como l'ha digerita un po' così.