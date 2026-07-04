Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così della trattativa per Trevoh Chalobah in casa Inter
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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così della trattativa per Trevoh Chalobah in casa Inter: "Chalobah vuole giocare in Italia, l'Inter lo segue da quattro anni. Il Como si è mosso per primo, pensava di essere da solo e stava avanzando a fari spente: è entrata l'Inter e questa cosa il Como l'ha digerita un po' così.
L'Inter ha raggiunto un accordo con l'entourage e a stasera io non ho riscontri di un rialzo del Como a quelle cifre: il Chelsea chiede 30 più 5 minimo.