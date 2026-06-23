"Il Chelsea sorpassa l’Inter e mette le mani su Marco Palestra. Pochi dettagli prima della chiusura definitiva". Così Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, su X, ha parlato dell'irruzione nella trattativa Inter-Atalanta per il giocatore del Chelsea.
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Moretto: “Chelsea, mani su Palestra e supera l’Inter. Le offerte a confronto”
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Nel dettaglio: "I Blues ha accelerato nel tardo pomeriggio di oggi offrendo 60 milioni all’Atalanta e un ingaggio da circa 7 milioni di euro totali bonus compresi al ragazzo. Il club nerazzurro aveva un accordo con il calciatore intorno ai 2,5/3 milioni di euro. La proposta all’Atalanta era di circa 50 milioni di euro. L’Inter non ha intenzione di rilanciare", ha spiegato confermando di fatto quanto vi ha raccontato anche FCINTER1908.IT.
"Il Chelsea conta di chiudere al 100% per Marco Palestra nelle prossime ore. La trattativa è in via di definizione, solo la volontà del calciatore potrebbe cambiare lo scenario", ha aggiunto ancora il giornalista.
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