Moretto: “Chelsea, mani su Palestra e supera l’Inter. Le offerte a confronto”

Nel dettaglio: "I Blues ha accelerato nel tardo pomeriggio di oggi offrendo 60 milioni all’Atalanta e un ingaggio da circa 7 milioni di euro totali bonus compresi al ragazzo. Il club nerazzurro aveva un accordo con il calciatore intorno ai 2,5/3 milioni di euro. La proposta all’Atalanta era di circa 50 milioni di euro. L’Inter non ha intenzione di rilanciare", ha spiegato confermando di fatto quanto vi ha raccontato anche FCINTER1908.IT.