"Vi svelo una cosa: questa mattina l'Inter ha fatto una nova chiamata al PSV sul discorso Perisic, ma il club olandese non vuole aprire. Ieri i nerazzurri avevano provato nuovamente per Diaby, ma non hanno ricevuto alcuna risposta ancora. E' un silenzio che ovviamente non fa presagire nulla di buono. Su Perisic, il PSV è sempre orientato a non farlo partire, poi vediamo cosa accade".