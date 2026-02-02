Ultime ore di calciomercato invernale anche per l'Inter, che potrebbe anche non mettere a segno alcun colpo.
Ultime ore di calciomercato invernale anche per l'Inter, che potrebbe anche non mettere a segno alcun colpo. Da Perisic a Frattesi, il punto
Da Perisic a Frattesi, questo il punto di Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube:
"Vi svelo una cosa: questa mattina l'Inter ha fatto una nova chiamata al PSV sul discorso Perisic, ma il club olandese non vuole aprire. Ieri i nerazzurri avevano provato nuovamente per Diaby, ma non hanno ricevuto alcuna risposta ancora. E' un silenzio che ovviamente non fa presagire nulla di buono. Su Perisic, il PSV è sempre orientato a non farlo partire, poi vediamo cosa accade".
"Frattesi? E' vero che la Lazio ci ha provato, sarebbe arrivata a 25 milioni con i bonus, ma l'Inter non vuole farlo uscire senza sostituto. Le probabilità che Frattesi esca ora sono ridottissime".
