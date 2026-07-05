FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Mercato, l’Inter vuole accelerare: settimana importante! Khalaili e Chalobah…”

calciomercato

Romano: “Mercato, l’Inter vuole accelerare: settimana importante! Khalaili e Chalobah…”

Romano: “Mercato, l’Inter vuole accelerare: settimana importante! Khalaili e Chalobah…” - immagine 1
"Saranno giorni di contatti e approfondimenti per Chalobah e Khalaili", conferma Fabrizio Romano
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, specialmente su Chalobah e Khalaili, entrambi nomi caldi per i nerazzurri:

Romano: “Mercato, l’Inter vuole accelerare: settimana importante! Khalaili e Chalobah…”- immagine 2

"Saranno giorni di contatti e approfondimenti per Chalobah e Khalaili, con l'Union SG vi ho detto che l'operazione sta proseguendo spedita con contatti diretti tra i due club. Per Chalobah si lavora al momento lato giocatore aspettando di parlare col Chelsea.

Romano: “Mercato, l’Inter vuole accelerare: settimana importante! Khalaili e Chalobah…”- immagine 3
Getty

Un po' di incastri che si stanno completando per il mercato dell'Inter, sarà una settimana importante, si avvicina sempre di più il ritiro, l'Inter vuole dare un'accelerata e avvicinarsi alle operazioni in questo momento prioritarie dopo che è saltato Palestra, che era l'obiettivo numero 1 per la fascia destra"

Leggi anche
Romano: “Proposto mesi fa un portiere: l’Inter ha detto no e ha scelto Provedel”
Musmarra: “Sucic? Una cosa mi preoccupa. E oggi leggo che Oaktree…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA