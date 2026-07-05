"Saranno giorni di contatti e approfondimenti per Chalobah e Khalaili", conferma Fabrizio Romano

Matteo Pifferi Redattore 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 23:33)

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Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, specialmente su Chalobah e Khalaili, entrambi nomi caldi per i nerazzurri:

"Saranno giorni di contatti e approfondimenti per Chalobah e Khalaili, con l'Union SG vi ho detto che l'operazione sta proseguendo spedita con contatti diretti tra i due club. Per Chalobah si lavora al momento lato giocatore aspettando di parlare col Chelsea.

Un po' di incastri che si stanno completando per il mercato dell'Inter, sarà una settimana importante, si avvicina sempre di più il ritiro, l'Inter vuole dare un'accelerata e avvicinarsi alle operazioni in questo momento prioritarie dopo che è saltato Palestra, che era l'obiettivo numero 1 per la fascia destra"