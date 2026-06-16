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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Como, ottimismo per Paz: si tratta col Real. Il giocatore vuole…”

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Romano: “Como, ottimismo per Paz: si tratta col Real. Il giocatore vuole…”

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Como e Real Madrid continuano a trattare per la permanenza, almeno per un'altra stagione, di Nico Paz in riva al Lago
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Como e Real Madrid continuano a trattare per la permanenza, almeno per un'altra stagione, di Nico Paz in riva al Lago. Come riferisce Fabrizio Romano, infatti, il calciatore ha già da giorni espresso la sua preferenza, specialmente dopo l'arrivo al Real di Bernardo Silva, nel restare in Serie A.

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Si legge sul profilo X del giornalista:

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"Operazione Nico Páz: zero dubbi sulla preferenza del giocatore per restare a Como un altro anno, come raccontato da settimana scorsa. L’ottimismo resta ma bisogna ancora trovare una soluzione con il Real Madrid sulla formula. Si continua a trattare".

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