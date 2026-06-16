Bonny ha giocato nelle scorse ore e nelle prossime ore ci sarà l'esordio per l'Argentina di Lautaro e la Francia di Thuram

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 giugno 2026 (modifica il 16 giugno 2026 | 12:43)

Cristian Chivu è a Capri in vacanza e alla fine del suo momento di pausa verrà ratificata la firma sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2028. Momenti di pausa con un occhio al Mondiale e in particolare ai suoi attaccanti.

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Bonnyha giocato a partire dal 56esimo del secondo tempo della partita della sua Costa D'Avorio contro l'Ecuador (1-0). Lautaro Martinez sarà sicuramente in campo da titolare contro l'Argentina nella gara d'esordio contro l'Algeria che si giocherà quando in Italia saranno le 3 (del 17 giugno a Kansas City, Arrowhead Stadium). E poi c'è Thuram che sarà invece in panchina nella prima gara della Francia (si gioca stasera, quando in Italia saranno le 21, a New York/New Jersey: Meadowlands Stadium) contro il Senegal.

Attorno a metà luglio l'inizio del ritiro nerazzurro con tutti gli italiani che partiranno dal primo giorno con l'allenatore, Pio Esposito compreso, unico attaccante della rosa non impegnato al Mondiale. Gli altri giocatori verranno scaglionati a seconda della loro avventura mondiale. "C'è grande attesa per Lautaro che ha già vinto il Mondiale nel 2022 però era stato un torneo particolare al quale non era arrivato abbastanza in forma. Questa volta vuole lasciare il segno". Dopo averlo fatto con l'Inter.

(Fonte: SS24)