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Mercato Inter, ecco cos’ha risposto Percassi ai tifosi dell’Atalanta sul futuro di Palestra

Mercato Inter, ecco cos’ha risposto Percassi ai tifosi dell’Atalanta sul futuro di Palestra - immagine 1
Presente in sede anche il presidente Antonio Percassi, che, all'uscita dal centro sportivo si è lasciato sfuggire anche una piccola dichiarazione su Marco Palestra
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Giornata importante ieri in casa Atalanta: è stato infatti ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Presente in sede anche il presidente Antonio Percassi, che, all'uscita dal centro sportivo si è lasciato sfuggire anche una piccola dichiarazione su Marco Palestra.

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Il polso della giornata l’ha dato Antonio Percassi: alle 14.55 il van nero del presidente nerazzurro è uscito infatti dai cancelli di Zingonia: «Tutto bene, Sarri ha firmato», ha confermato il presidente, lasciando aperta una porta alla speranza dei tifosi presenti.

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«Ce l’ha ordinato il medico: almeno un anno di Palestra», recitava infatti lo striscione del Gruppo Pensiunacc Atalanta che vorrebbe trattenere l’esterno 2005 almeno una stagione. «Vediamo, vediamo», ha risposto sorridendo il presidente".

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