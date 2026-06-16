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Mercato Inter, ecco cos’ha risposto Percassi ai tifosi dell’Atalanta sul futuro di Palestra
Giornata importante ieri in casa Atalanta: è stato infatti ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Presente in sede anche il presidente Antonio Percassi, che, all'uscita dal centro sportivo si è lasciato sfuggire anche una piccola dichiarazione su Marco Palestra.
Il polso della giornata l’ha dato Antonio Percassi: alle 14.55 il van nero del presidente nerazzurro è uscito infatti dai cancelli di Zingonia: «Tutto bene, Sarri ha firmato», ha confermato il presidente, lasciando aperta una porta alla speranza dei tifosi presenti.
«Ce l’ha ordinato il medico: almeno un anno di Palestra», recitava infatti lo striscione del Gruppo Pensiunacc Atalanta che vorrebbe trattenere l’esterno 2005 almeno una stagione. «Vediamo, vediamo», ha risposto sorridendo il presidente".
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