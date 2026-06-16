Presente in sede anche il presidente Antonio Percassi, che, all'uscita dal centro sportivo si è lasciato sfuggire anche una piccola dichiarazione su Marco Palestra

Giornata importante ieri in casa Atalanta: è stato infatti ufficializzato Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Presente in sede anche il presidente Antonio Percassi, che, all'uscita dal centro sportivo si è lasciato sfuggire anche una piccola dichiarazione su Marco Palestra .

Il polso della giornata l’ha dato Antonio Percassi: alle 14.55 il van nero del presidente nerazzurro è uscito infatti dai cancelli di Zingonia: «Tutto bene, Sarri ha firmato», ha confermato il presidente, lasciando aperta una porta alla speranza dei tifosi presenti.