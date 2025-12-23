FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano svela: “Inter, nei contatti esplorativi con la Juve per Frattesi…”

calciomercato

Romano svela: “Inter, nei contatti esplorativi con la Juve per Frattesi…”

Romano svela: “Inter, nei contatti esplorativi con la Juve per Frattesi…” - immagine 1
Davide Frattesi può lasciare l’Inter nel mercato invernale: ecco quanto svelato da Fabrizio Romano sui dialoghi tra le parti
Alessandro Cosattini Redattore 

Romano svela: “Inter, nei contatti esplorativi con la Juve per Frattesi…”- immagine 2
Getty Images

Davide Frattesi può lasciare l’Inter nel mercato invernale. Era già stato vicino all’addio in estate, poi col cambio in panchina alla fine è rimasto a Milano. Ma sta trovando meno spazio di quanto si aspettava e così può partire già a gennaio.

Romano svela: “Inter, nei contatti esplorativi con la Juve per Frattesi…”- immagine 3
Getty Images

Queste le parole di Fabrizio Romano sul suo futuro: “L’interesse dell’Inter per Thuram è concreto, era già in lista in estate il giocatore. Ma a gennaio non si muove, la Juve non lo considera in vendita. E il club bianconero è stato molto chiaro con l’Inter durante i contatti esplorativi per Frattesi, attraverso intermediari”, ha spiegato sul suo canale YouTube.

Leggi anche
Inter, arriva un big a 0 per la difesa? Cosa risulta a Fabrizio Romano
FCIN1908 / Inter, ipotesi “interna” per la fascia sinistra: una promozione e un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA