Con il mercato invernale ormai alle porte, in casa Inter è momento di riflessioni. Una delle ipotesi sul tavolo della dirigenza nerazzurra, secondo quanto raccolto da Fcinter1908, è quella di un movimento "interno", che riguarderebbe la fascia sinistra: nello specifico, una promozione e un arrivo anticipato. Ma entriamo nello specifico: i nomi in ballo sono quelli di Matteo Cocchi e di Marcelo Vaz . Entrambi esterni mancini, entrambi classe 2007, il loro destino potrebbe essere direttamente legato.

Cocchi e Vaz a confronto

Su Cocchi si è già detto ormai tutto: considerato uno dei fiori all'occhiello del settore giovanile interista, è un titolarissimo della formazione U23 di Stefano Vecchi, ma nelle ultime otto partite della Prima Squadra tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana è sempre stato a disposizione di Cristian Chivu, giocando anche mezz'ora contro il Venezia. Vaz, invece, si sta affermando in Serie D con la maglia della Varesina: guineano, velocità e mezzi atletici di prim'ordine, in questi mesi ha attirato su di sè l'interesse di numerosi club di Serie A, inclusa l'Inter, che è stata la più veloce e la più convinta, bloccandolo in vista della prossima stagione.