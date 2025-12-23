Con il mercato invernale ormai alle porte, in casa Inter è momento di riflessioni. Una delle ipotesi sul tavolo della dirigenza nerazzurra, secondo quanto raccolto da Fcinter1908, è quella di un movimento "interno", che riguarderebbe la fascia sinistra: nello specifico, una promozione e un arrivo anticipato. Ma entriamo nello specifico: i nomi in ballo sono quelli di Matteo Cocchi e di Marcelo Vaz. Entrambi esterni mancini, entrambi classe 2007, il loro destino potrebbe essere direttamente legato.
calciomercato
FCIN1908 / Inter, ipotesi “interna” per la fascia sinistra: una promozione e un arrivo anticipato
Cocchi e Vaz a confronto—
Su Cocchi si è già detto ormai tutto: considerato uno dei fiori all'occhiello del settore giovanile interista, è un titolarissimo della formazione U23 di Stefano Vecchi, ma nelle ultime otto partite della Prima Squadra tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana è sempre stato a disposizione di Cristian Chivu, giocando anche mezz'ora contro il Venezia. Vaz, invece, si sta affermando in Serie D con la maglia della Varesina: guineano, velocità e mezzi atletici di prim'ordine, in questi mesi ha attirato su di sè l'interesse di numerosi club di Serie A, inclusa l'Inter, che è stata la più veloce e la più convinta, bloccandolo in vista della prossima stagione.
Destini legati?—
Considerando il persistere dei problemi fisici di Dumfries e la necessità di utilizzare Carlos Augusto come primo cambio sia di Dimarco che di Bastoni, oltre che come soluzione di emergenza per la fascia destra, ecco che Cocchi potrebbe essere promosso definitivamente in Prima Squadra, lasciando a quel punto Vecchi con il solo David come esterno sinistro di ruolo. La casella vacante verrebbe così riempita proprio da Vaz, il cui arrivo verrebbe anticipato già a gennaio. Solo un'ipotesi, per il momento. Ma chissà che non possa diventare realtà nelle prossime settimane.
