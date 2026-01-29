Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha fatto il punto a Sky Sport così sulle principali trattative dell'Inter in entrata e in uscita: "L'eliminazione del PSV avvicina Perisic all'Inter: da domani il club nerazzurro potrà ufficialmente aprire una trattativa per il suo ritorno.
Sky – Perisic, domani Inter aprirà trattativa! Le ultime su Diaby e Asllani vicino a…
Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha fatto il punto a Sky Sport così sulle principali trattative dell'Inter in entrata e in uscita
Si sta lavorando per prendere anche Diaby, le prossime 24/48 ore potrebbero essere decisive per capire la fattibilità della trattativa: vedremo invece che valutazioni verranno fatte anche su Luis Henrique, che ha offerte in Inghilterra da Bournemouth e Aston Villa.
Kristjan Asllani è molto vicino al Besiktas. Il centrocampista dell’Inter, attualmente al Torino, può approdare in Turchia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista albanese ha dato il suo ok al trasferimento. Ora mancano i passaggi formali tra Torino, Inter e Besiktas".
