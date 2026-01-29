Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha fatto il punto a Sky Sport così sulle principali trattative dell'Inter in entrata e in uscita

Gianluca Di Marzio , esperto di mercato, ha fatto il punto a Sky Sport così sulle principali trattative dell'Inter in entrata e in uscita: "L'eliminazione del PSV avvicina Perisic all'Inter: da domani il club nerazzurro potrà ufficialmente aprire una trattativa per il suo ritorno.

Si sta lavorando per prendere anche Diaby, le prossime 24/48 ore potrebbero essere decisive per capire la fattibilità della trattativa: vedremo invece che valutazioni verranno fatte anche su Luis Henrique, che ha offerte in Inghilterra da Bournemouth e Aston Villa.