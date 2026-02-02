Da canale satellitare il punto sulle ultime ore di mercato nerazzurro che non registrerà novità fino alla chiusura

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 15:52)

L'Inter ha provato per Perisic, ha provato per Diaby, ma l'ultimo no dell'Al-Ittihad è arrivato nella notte. Tra l'altro l'intermediario è tornato a Milano da Gedda: il fondo PIF non ha aperto alla cessione del giocatore con la formula proposta dall'Inter. A Skysport hanno fatto il punto sulle ultime ore del mercato nerazzurro.

Con la Lazio che ha fatto un tentativo last minute per prendere Davide Frattesi in prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato un obbligo a determinate condizioni. La società biancoceleste ha cercato il centrocampista anche perché Vecino, ex Inter, è destinato al Celta Vigo (Liga) e si sta sottoponendo alle visite mediche.

Il no del club milanese alla cessione di Frattesi è arrivato perché non c'è il sostituto: il Liverpool non ha lasciato partire Curtis Jones che non ha rinnovato con il club inglese. E quindi il centrocampista italiano resta a Milano e non sono attese novità di mercato per i nerazzurri nelle prossime ore.

(Fonte: SS24)