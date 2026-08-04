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Intervenuto sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sulla questione esterno destro in casa Inter: "La Juve per Nico Gonzalez ad oggi prende in considerazione solo offerte di acquisto, non vuole darlo in prestito. Diaby è un nome che resta per l'Inter ma è molto complicato a livello di costi per l'ingaggio e il cartellino.

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Per l'Inter la fattibilità dell'operazione dipende solo dall'inserimento di contropartite, perché se l'Al Itthiad accetta di prendere uno tra Asllani e Pavard oltre a 18 milioni, l'operazione si può fare. Altrimenti senza contropartita e incastro sugli ingaggi il discorso rimane molto complicato.

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Lo stipendio del giocatore è molto alto: se uscisse un giocatore fuori progetto, a quel punto si liberebbe di un ingaggio, ammorbidirebbe la situazione e perderebbe un cartellino, inserendo però Diaby, giocatore già valutato concretamente a gennaio. E' un obiettivo molto caldo e concreto, il discorso Diaby coinvolge solo contropartite: senza una contropartita è molto difficile procedere oggi".