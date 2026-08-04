Il Bayer Leverkusen è pronto a mettere a segno un importante colpo di mercato. Il club campione di Germania nel 2024 vuole riportare a casa uno dei giocatori più amati dai tifosi negli ultimi anni: Moussa Diaby. E' quanto scrive oggi la BILD.

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"L’esterno francese, 27 anni, è attualmente sotto contratto con l’Al-Ittihad, in Arabia Saudita. Diaby, però, non si troverebbe più bene nel campionato saudita e vorrebbe tornare al Leverkusen.

Il direttore sportivo del Bayer, Simon Rolfes, è rimasto in contatto con il giocatore anche dopo la sua partenza. Nel 2023 Diaby era stato ceduto all’Aston Villa per 55 milioni di euro, trasferendosi in Premier League. Un anno più tardi era passato all’Al-Ittihad.

Con il club saudita ha realizzato nove gol e servito 23 assist in 55 partite. Adesso potrebbe concretizzarsi il suo ritorno in Germania.

Diaby risponde perfettamente alle caratteristiche ricercate dal Bayer. L’allenatore Carles Martínez intende schierare la squadra con il 4-3-3, un sistema che prevede la presenza di due esterni offensivi veloci.

Per la fascia sinistra è già arrivato Afonso Moreira dal Lione per 30 milioni di euro. Sulla destra, invece, Diaby viene considerato il grande rinforzo per completare il reparto".

Getty

Diaby può partire per meno di 30 milioni

Le casse del Leverkusen sono state rafforzate dalla cessione di Kerim Alajbegović alla Juventus per una cifra che, con i bonus, potrebbe raggiungere i 35 milioni di euro. Anche Ernest Poku potrebbe lasciare il club per trasferirsi in Premier League. Il Sunderland è interessato all’esterno destro e il prezzo dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni.

Secondo le informazioni raccolte da Bild, Diaby potrebbe lasciare l’Al-Ittihad per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Rolfes sarebbe già in una fase avanzata della trattativa con il giocatore. In Arabia Saudita Diaby percepirebbe uno stipendio superiore ai 10 milioni di euro netti a stagione, mentre al Leverkusen dovrebbe accettare un ingaggio nettamente inferiore.

Getty Images

Il suo stipendio sarebbe più basso rispetto a quello del giocatore più pagato della squadra, Patrick Schick, che guadagna circa 8 milioni di euro all’anno. Diaby dovrebbe percepire intorno ai 6 milioni lordi a stagione.

Fu proprio Rolfes a portarlo per la prima volta al Leverkusen nel 2019, acquistandolo dal Paris Saint-Germain per 15 milioni di euro. Durante la sua esperienza in Bundesliga, il francese ha collezionato 125 presenze, segnando 31 gol e servendo 37 assist.

Soltanto domenica Rolfes, dal ritiro di Blankenhain, vicino a Weimar, aveva dichiarato: «I giocatori che acquisteremo adesso dovranno essere in grado di aiutare immediatamente la squadra». Moussa Diaby risponderebbe perfettamente a questo identikit.