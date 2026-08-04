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Critian Romero rimane una priorità per il mercato dell'Inter. Tutto questo a prescindere dall'arrivo già ufficializzato di John Stones. La dirigenza nerazzurra ha trovato un accordo con il Tottenham, e ora sta provando a limare i dettagli con l'entourage del giocatore, le cui richieste sono ancora alte per i parametri interisti. Il difensore argentino è una richiesta esplicita di Chivu, come scrive il Corriere dello Sport: "L'arrivo di John Stones non aveva chiuso le riflessioni in casa Inter sul reparto arretrato. E infatti Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno continuato a lavorare sul colpo Cristian Romero. L'argentino è una richiesta esplicita di Chivu, convinto di poter alzare due volte la difesa dell'Inter, in termini di qualità ma anche di baricentro".

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"L'accordo con il Tottenham per chiudere l'operazione a titolo definitivo è stato trovato, circa 40 milioni di euro considerando anche i bonus. Restano due ostacoli da superare: uno contrattuale, con il giocatore; l'altro di lista, perché l'Inter deve prima chiudere una cessione, a prescindere dal ruolo. L'ideale sarebbe Pavard, un difensore per un difensore, ma non deve essere necessariamente questa la prima uscita. Romero, che pure all'estero piace ad Arsenal e Atletico Madrid, vuole l'Inter e il suo entourage sta lavorando per quello. Però non vuole scendere al di sotto dello stipendio percepito al Tottenham, circa 6 milioni di euro al cambio, con una quota di bonus di circa 0,5 per un totale di 6,5. Affinché diventi anche a livello economico un obiettivo totalmente alla portata dei nerazzurri dovrà convincersi a fare un piccolo sacrificio e andare incontro ai parametri dei Campioni d'Italia, di cui diventerebbe senza dubbio un perno del reparto arretrato. La forbice non sembra insormontabile, ma esiste e va tenuta in considerazione".

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"Chivu, che si è invaghito ancor di più dell'argentino dopo averlo visto all'opera da vicino al Mondiale qualche settimana fa, attende sviluppi dall'Australia, convinto che per caratteristiche Romero consentirebbe di alzare il livello del reparto e darebbe una marcia in più a tutta la squadra. L'idea di tenere un baricentro sempre più alto, per aggredire in avanti e accettare anche il rischio di dover rincorrere talvolta gli avversari, affascina il tecnico nerazzurro. Affinché l'operazione vada in porto è necessario ovviamente anche fare spazio all'ex Atalanta: Pavard, nonostante il buon precampionato e l'intenzione di rimettersi in gioco con la casacca nerazzurra dopo l'anno di prestito con poca fortuna al Marsiglia, rimane l'indiziato principale per liberare lo slot che serve".