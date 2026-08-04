Due anni fa Oaktree prendeva il comando dell'Inter. Era il 24 maggio del 2024 quando il fondo statunitense rilevava il club nerazzurro. Un passaggio di consegne dalla precedente gestione Suning avvenuto a causa del mancato rimborso di un prestito triennale da circa 395 milioni di euro complessivi concesso nel 2021.

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Da allora molte cose sono cambiate nella gestione del club e soprattutto sul mercato dove i paletti imposti dal fondo hanno spinto Marotta e Ausilio a cambiare spesso i piani in corsa.

Ma, come sottolinea il Corriere della Sera, il fondo potrebbe anche decidere di cedere il club nerazzurro. "Lo snodo è importante per Oaktree, entrata ormai nel terzo anno di gestione diretta e presto potrebbe esplorare l’orizzonte di vendita del club. Il prodotto Inter va valorizzato, in Italia, in Europa e già che ci siamo anche in Australia".

(Corriere della Sera)