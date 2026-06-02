Denzel Dumfries lascia l'Inter dopo cinque stagioni: è fatta per il suo approdo al Real Madrid. Lo riporta Fabrizio Romano.
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MERCATO, DUMFRIES AL REAL MADRID: E’ FATTA, CIFRE E DETTAGLI
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Accordo totale appena raggiunto col terzino olandese, contratto pronto e Real che verserà 20 milioni nelle casse dell’Inter per la clausola rescissoria.
Firme ufficiali dopo le elezioni presidenziali con Florentino Pérez che ha chiuso il doppio colpo: Dumfries e Konaté oltre a Mourinho.
L'Inter lancia l'assalto a Palestra—
La prima offerta è da 40 milioni più 5 di bonus e non basta: l'Inter questo lo sa già perché è stata già recapitata all'Atalanta e l'Atalanta ha detto che non bastano, vuole un'offerta col 5 davanti.
Ma l'Atalanta è disposta a parlare: Palestra è sicuramente un obiettivo dell'Inter. L'interesse non scemerà, molto dipenderà anche da lui: se dovesse irrompere il City, avrebbe un vantaggio economico non indifferente: questo l'Inter lo sa e cerca di anticipare le mosse. Ma non è un testa a testa col City al momento.
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