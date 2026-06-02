Firme ufficiali dopo le elezioni presidenziali con Florentino Pérez che ha chiuso il doppio colpo: Dumfries e Konaté oltre a Mourinho.

L'Inter lancia l'assalto a Palestra

La prima offerta è da 40 milioni più 5 di bonus e non basta: l'Inter questo lo sa già perché è stata già recapitata all'Atalanta e l'Atalanta ha detto che non bastano, vuole un'offerta col 5 davanti.