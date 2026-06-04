"Al netto della questione Dumfries, del rilancio interista per Palestra e delle riflessioni sulla porta e su chi potrà affiancare Martinez, la difesa si sta confermando il reparto più chiacchierato del momento. La società aspetta una risposta da De Vrij alla proposta di un rinnovo di un’altra stagione a stipendio ridotto (un’offerta simile a quella recapitata a Mkhitaryan e già accettata dall’armeno) e Bisseck resta un punto interrogativo. Se il club giusto, per le ambizioni del tedesco e le richieste economiche dell’Inter, dovesse palesarsi per il centralone 26enne si dovrebbe intervenire ancora lì dietro e la prima pista di mercato porterebbe a Ndicka della Roma. Valutazioni e pensieri in un inizio di mercato in cui l’Inter del futuro si inizia a costruire da dietro", si legge su La Gazzetta dello Sport.