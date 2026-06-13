Gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano sul mercato dei nerazzurri, tra il futuro di Mancini e la pista Frattesi-Premier

Alessandro De Felice Redattore 13 giugno 2026 (modifica il 13 giugno 2026 | 21:10)

Sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione con le ultime novità in tema di calciomercato. Tra gli argomenti caldi il futuro di Gianluca Mancini, che tratta con la Roma il rinnovo del contratto, e il possibile addio di Davide Frattesi all'Inter.

"La Roma sta continuando a spingere sul rinnovo di Mancini. Mi risulta che la Roma abbia migliorato la sua offerta a Gianluca Mancini. Vedremo come proseguiranno i contatti per arrivare a una fumata bianca. Gasperini è stato chiarissimo, cioè Mancini non si tocca. È una figura troppo importante per il progetto Roma. Il contributo di Mancini è sotto gli occhi di tutti, ma anche a livello di leadership, anche a livello di spogliatoio. Insomma, oggi per la Roma perdere un giocatore come Mancini in un momento così bello per la Roma in cui ha ritrovato compattezza, ha ritrovato la Champions League dopo tanti anni, sarebbe un segnale non positivo".

"A proposito del futuro di Davide Frattesi, quello che mi risulta, è che il Nottingham Forest abbia un’apertura da parte del giocatore. Quello che mi raccontano è che Frattesi darebbe apertura alla possibilità Nottingham Forest, quindi non c'è un “No”. È chiaro che l'Italia per Frattesi sarebbe la priorità, sarebbe la preferenza, ma Davide Frattesi non chiude le porte al Nottingham Forest. Da quanto risulta andrebbe in Inghilterra, andrebbe a fare un'esperienza in Premier League. Quello che manca al momento è ancora un via libera tra club.

Al Nottingham Forest è un momento di cambiamento, ci sono stati dei cambiamenti dirigenziali, c'è un discorso in uscita molto importante che è quello di Elliot Anderson, centrocampista della nazionale inglese. Pensate, il Manchester City ha offerto 106 milioni di pound più 15 di bonus di pound, quindi parliamo di 121 milioni di pound, si sforano i 125 milioni di euro e il Nottingham Forest ha rifiutato per Elliot Anderson. Il Forest vuole gli stessi soldi ma senza bonus, garantiti e quindi quello è il passaggio che sta un po' rallentando i discorsi al Nottingham Forest: capire se si raggiungerà l'accordo o meno con il Manchester City e da lì passerà anche il discorso di Davide Frattesi che, come detto, è in attesa. Al Forest darebbe apertura, ma tutto passa dagli incastri dagli incastri a centrocampo del Nottingham.