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Inter, decisione su Massolin verrà presa in ritiro: ecco la soluzione più probabile per il futuro
Tra i giocatori a disposizione di Cristian Chivu per il ritiro estivo dell'Inter ci sarà sicuramente Yanis Massolin
Tra i giocatori a disposizione di Cristian Chivu per il ritiro estivo dell'Inter ci sarà sicuramente Yanis Massolin, prelevato lo scorso gennaio dal Modena. Secondo il Corriere dello Sport, "si metterà a disposizione di Chivu e verrà presa una decisione sul suo destino.
Passaporto francese, 23 anni, con la particolarità di essere alto quasi 2 metri, Massolin si è messo in luce come uno dei migliori talenti della B. Difficile comunque che resti in nerazzurro: probabile un altro prestito o una cessione, magari come pedina di scambio".
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