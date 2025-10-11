Occhio al futuro di Dusan Vlahovic, che può lasciare la Juventus a 0 e negli ultimi mesi è stato accostato anche all’Inter

Occhio al futuro di Dusan Vlahovic , che può lasciare la Juventus a 0 e negli ultimi mesi è stato accostato anche all’Inter. Queste le parole di Fabrizio Romano su YouTube sul centravanti:

”Quello che accade dalle parti della Juve con Vlahovic - e continuiamo a ricevere tante domande su questo - non riguarda un trasferimento a gennaio. In questo momento i contatti per un Vlahovic in uscita nella sessione di mercato invernale sono completamente fermi. Poi ovviamente il mercato può riservare qualsiasi tipo di sorpresa e lo abbiamo visto con Kolo Muani. Per il momento la Juventus pensa che il giocatore completerà la stagione in bianconero.

Su Vlahovic io continuo a mantenere il nome del Bayern Monaco perché il club tedesco continua a monitorare la situazione del serbo. Quindi Bayern attento ma non solo, in monitoraggio c'era anche il Barcellona prima del mercato estivo. Il club blaugrana aveva pensato a Vlahovic, poi ha scelto di non prendere un altro attaccante in estate, di tenere Lewandowski come titolare e Ferran Torres come alternativa. Eventualmente a parametro zero Vlahovic può rappresentare un'opportunità per tanti e vedremo se il Barcellona vorrà fare un tipo di valutazione su Dusan. Però attenzione soprattutto al Bayern. Ripeto, niente contatti oggi, concentrazione sulla Juventus, ma il rinnovo resta completamente bloccato. E allora seguiremo gli sviluppi".