Il nome di Dayot Upamecano è stato accostato anche all’Inter in chiave mercato: le ultimissime dalla Germania
Il nome di Dayot Upamecano è stato accostato anche all’Inter in chiave mercato. Come riportato da Sky Sport DE, il giocatore e il suo entourage non hanno intenzione di fare passi verso il Bayern Monaco in questa fase. Le cifre chieste per rinnovare sono sul tavolo, ora spetta al club decidere se migliorare o meno l’offerta.

C’è già un nuovo contratto sul tavolo, ma mancano gli accordi su stipendio e commissioni. Per questo un trasferimento a zero di Upamecano nel 2026 non può essere escluso.

Max Eberl sta facendo tutto il possibile per raggiungere un accordo: il Bayern è assolutamente determinato a prolungare il contratto, ma i top club sono in agguato e tra questi c’è anche il Liverpool secondo Sky Sport DE.

