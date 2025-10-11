Il nome di Dayot Upamecano è stato accostato anche all’Inter in chiave mercato . Come riportato da Sky Sport DE, il giocatore e il suo entourage non hanno intenzione di fare passi verso il Bayern Monaco in questa fase. Le cifre chieste per rinnovare sono sul tavolo, ora spetta al club decidere se migliorare o meno l’offerta.

Max Eberl sta facendo tutto il possibile per raggiungere un accordo: il Bayern è assolutamente determinato a prolungare il contratto, ma i top club sono in agguato e tra questi c’è anche il Liverpool secondo Sky Sport DE.