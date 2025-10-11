“Ho notizie riguardo Robinho jr, figlio di Robinho, l’ex Milan e Real Madrid. Gioca nel Santos Robinho jr, si parla molto bene di lui e nelle ultime 24 ore diverse fonti hanno parlato di un’Inter al lavoro, di una tentazione Robinho per i nerazzurri. Quello che posso dirvi è che non mi risulta l’Inter ci stia lavorando concretamente .

Chi è vicino al giocatore mi garantisce che la clausola rescissoria è da 100 milioni di euro. Non sto dicendo che vale quella cifra, ma la clausola c’è e il Santos ora non vuole negoziare né fare sconti. Non mi risulta che l’Inter sia concretamente in trattativa per lui, lo scouting e l’osservazione in Sudamerica si fa, ma non mi risulta che il club stia iniziando l’operazione Robinho jr ecco. Dobbiamo spegnere il fuoco attorno a questi rumors, non è un discorso prioritario o avanzato per l’Inter”.