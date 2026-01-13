Non ci sono passi in avanti per la possibile cessione di Davide Frattesi al Galatasaray in questa sessione di mercato, nonostante l'arrivo del club turco in Italia.
Romano: “Galatasaray-Frattesi discorso bloccato: no evoluzioni in settimana, si andrà a…”
Lo spiega Fabrizio Romano: "Il discorso Frattesi resta bloccato, non credo che ci saranno evoluzioni in questa settimana e vale anche per i vari club inglesi interessati: si andrà a settimana prossima come minimo, se non più avanti".
