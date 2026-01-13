FC Inter 1908
Romano: “Galatasaray-Frattesi discorso bloccato: no evoluzioni in settimana, si andrà a…”

Marco Astori
Non ci sono passi in avanti per la possibile cessione di Davide Frattesi al Galatasaray in questa sessione di mercato, nonostante l'arrivo del club turco in Italia.

Lo spiega Fabrizio Romano: "Il discorso Frattesi resta bloccato, non credo che ci saranno evoluzioni in questa settimana e vale anche per i vari club inglesi interessati: si andrà a settimana prossima come minimo, se non più avanti".

