Romano: “Gordon al Barcellona per oltre 80 mln. Bastoni saltato. Poi se…”

"Il Barça è pronto a investire pesantemente su Gordon, questo vuol dire che una bella fetta del budget del Barcellona va sull'esterno e fa pensare che si è completamente fermata, bloccata, l'operazione Bastoni-Barça. Poi ci sono le parole di Marotta e il segnale che arriva dal presidente dell'Inter è positivo. A oggi l'operazione col Barcellona è saltata, poi mancano tre mesi di mercato, se si presenteranno altre squadre, se il Barcellona ci ripenserà se venderà qualcuno, questo non possiamo prevederlo. A oggi l'operazione Bastoni è più che ferma".