FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Gordon al Barcellona per oltre 80 mln. Bastoni saltato. Poi se…”

calciomercato

Romano: “Gordon al Barcellona per oltre 80 mln. Bastoni saltato. Poi se…”

Romano: “Gordon al Barcellona per oltre 80 mln. Bastoni saltato. Poi se…” - immagine 1
Il Barcellona investirò gran parte del budget per l'esterno del Newcastle. Operazione Bastoni saltata
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Romano: “Gordon al Barcellona per oltre 80 mln. Bastoni saltato. Poi se…”- immagine 2
Getty Images

Il Barcellona sta per chiudere il primo grande colpo del mercato estivo. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, i blaugrana hanno praticamente chiuso l'operazione con il Newcastle per il passaggio in Catalogna di Anthony Gordon. SI parla di grandi cifre, ovvero 70 milioni di euro di base fissa più oltre 10 milioni di bonus. Operazione che indirettamente interessa anche Alessandro Bastoni.

Romano: “Gordon al Barcellona per oltre 80 mln. Bastoni saltato. Poi se…”- immagine 3
Getty Images

"Il Barça è pronto a investire pesantemente su Gordon, questo vuol dire che una bella fetta del budget del Barcellona va sull'esterno e fa pensare che si è completamente fermata, bloccata, l'operazione Bastoni-Barça. Poi ci sono le parole di Marotta e il segnale che arriva dal presidente dell'Inter è positivo. A oggi l'operazione col Barcellona è saltata, poi mancano tre mesi di mercato, se si presenteranno altre squadre, se il Barcellona ci ripenserà se venderà qualcuno, questo non possiamo prevederlo. A oggi l'operazione Bastoni è più che ferma".

Leggi anche
CorSera – Curtis Jones, Inter e Liverpool al lavoro: manca un’intesa definitiva, ma…
Mercato, La Stampa: “Inter ha mosso passi concreti per Bremer! E la Juve può accontentarsi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA