Dopo la lunga trattativa e la quasi fumata bianca, ieri sera il blitz del Chelsea che ha convinto l'Atalanta e il giocatore. Affare fatto per Romano

Andrea Della Sala Redattore 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 08:36)

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L'affare Marco Palestra per l'Inter è definitivamente sfumato. Dopo la lunga trattativa e la quasi fumata bianca, ieri sera il blitz del Chelsea che ha convinto l'Atalanta e il giocatore.

Affare fatto secondo Fabrizio Romano: "Accordo totale tra tutte le parti e oggi la giornata della parte formale con scambio di documenti e via libera legale. Operazione da oltre 55 milioni più bonus e 5 milioni netti al giocatore. Sorpasso all’Inter completato, Marco Palestra vola a Stamford Bridge".