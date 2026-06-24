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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Palestra al Chelsea, here we go! Affare fatto: le cifre finali. Oggi scambio documenti”
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Romano: “Palestra al Chelsea, here we go! Affare fatto: le cifre finali. Oggi scambio documenti”
Dopo la lunga trattativa e la quasi fumata bianca, ieri sera il blitz del Chelsea che ha convinto l'Atalanta e il giocatore. Affare fatto per Romano
L'affare Marco Palestra per l'Inter è definitivamente sfumato. Dopo la lunga trattativa e la quasi fumata bianca, ieri sera il blitz del Chelsea che ha convinto l'Atalanta e il giocatore.
Affare fatto secondo Fabrizio Romano: "Accordo totale tra tutte le parti e oggi la giornata della parte formale con scambio di documenti e via libera legale. Operazione da oltre 55 milioni più bonus e 5 milioni netti al giocatore. Sorpasso all’Inter completato, Marco Palestra vola a Stamford Bridge".
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