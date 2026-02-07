Tarik Muharemovic è uno dei nomi seguiti con attenzione dall'Inter per la difesa del futuro. Questo il punto sul centrale classe 2003 del Sassuolo da Fabrizio Romano: "A giugno Muharemovic potrà lasciare il Sassuolo a meno di clamorose sorprese.
Ci sono tre scenari al momento. Il primo porta al ritorno alla Juve: c'è un 50% della rivendita e farà delle valutazione nei prossimi mesi. Il secondo porta all'Inter: lo sta seguendo e valutando, è sulla lista di Ausilio e Marotta, l'Inter lo tiene sotto controllo.
Oggi non c'è ancora trattativa o un'operazione in corso, ma l'Inter valutazioni le sta facendo e le farà. E' uno dei nomi, non l'unico, su cui l'Inter farà valutazioni. E poi c'è la strada che porta in Premier League: il Bournemouth segue il mercato italiano ed è molto attento su Muharemovic".
