FC Inter 1908
Romano: “Muharemovic? Ad oggi ci sono tre scenari e uno porta all’Inter! E a meno di sorprese…”

Romano: “Muharemovic? Ad oggi ci sono tre scenari e uno porta all’Inter! E a meno di sorprese…” - immagine 1
Tarik Muharemovic è uno dei nomi seguiti con attenzione dall'Inter per la difesa del futuro. Questo il punto sul centrale classe 2003
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Tarik Muharemovic è uno dei nomi seguiti con attenzione dall'Inter per la difesa del futuro. Questo il punto sul centrale classe 2003 del Sassuolo da Fabrizio Romano: "A giugno Muharemovic potrà lasciare il Sassuolo a meno di clamorose sorprese.

Romano: “Muharemovic? Ad oggi ci sono tre scenari e uno porta all’Inter! E a meno di sorprese…”- immagine 2
Getty Images

Ci sono tre scenari al momento. Il primo porta al ritorno alla Juve: c'è un 50% della rivendita e farà delle valutazione nei prossimi mesi. Il secondo porta all'Inter: lo sta seguendo e valutando, è sulla lista di Ausilio e Marotta, l'Inter lo tiene sotto controllo.

Romano: “Muharemovic? Ad oggi ci sono tre scenari e uno porta all’Inter! E a meno di sorprese…”- immagine 3
Getty Images

Oggi non c'è ancora trattativa o un'operazione in corso, ma l'Inter valutazioni le sta facendo e le farà. E' uno dei nomi, non l'unico, su cui l'Inter farà valutazioni. E poi c'è la strada che porta in Premier League: il Bournemouth segue il mercato italiano ed è molto attento su Muharemovic".

