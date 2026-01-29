"L'Interha le novità più calde. Intanto Diaby che era arrivato per sessanta mln all'Al-Ittihad, tornerebbe volentieri dall'Arabia a giocare in Italia e sarebbe anche disposto a ritoccarsi l'ingaggio attuale che è di 12 mln. Sarebbe un prestito con diritto di riscatto. C'è stata una riunione con PIF, la proprietà del club saudita, e al momento non è convinto della cessione in prestito dell'ex calciatore dell'Aston Villa. Non è semplice chiudere questo discorso. Un'opportunità come confermato da Marotta". A Skysport Luca Marchetti ha parlato del giocatore che i nerazzurri stanno inseguendo per dare un rinforzo a Chivu.