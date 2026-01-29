"L'Interha le novità più calde. Intanto Diaby che era arrivato per sessanta mln all'Al-Ittihad, tornerebbe volentieri dall'Arabia a giocare in Italia e sarebbe anche disposto a ritoccarsi l'ingaggio attuale che è di 12 mln. Sarebbe un prestito con diritto di riscatto. C'è stata una riunione con PIF, la proprietà del club saudita, e al momento non è convinto della cessione in prestito dell'ex calciatore dell'Aston Villa. Non è semplice chiudere questo discorso. Un'opportunità come confermato da Marotta". A Skysport Luca Marchetti ha parlato del giocatore che i nerazzurri stanno inseguendo per dare un rinforzo a Chivu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Fondo Pif non convinto da offerta Inter: Diaby disposto a…
calciomercato
Sky – Fondo Pif non convinto da offerta Inter: Diaby disposto a…
Il club nerazzurro lavora per rinforzare la corsia di destra e oltre a Perisic c'è una trattativa per il calciatore dell'Al-Ittihad
Se insieme a lui, ha spiegato il giornalista del canale satellitare, dovesse arrivare anche Perisic (il PSV potrebbe aprire alla cessione dopo la mancata qualificazione agli ottavi di CL) sarebbero due gli esterni che l'Inter prenderebbe e a quel punto si potrebbe liberare Luis Henrique. Se ne dovesse arrivare solo uno il brasiliano potrebbe comunque partire ma se non dovesse arrivare nessuno dei due obiettivi di mercato a quel punto il giocatore ex Marsiglia resterebbe a Milano. Il Besiktas e l'Inter hanno chiuso intanto per il prestito di Asllani che chiude anticipatamente la sua avventura al Torino.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA