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Inter, operazione in uscita: è fatta per il trasferimento di De Pieri all’Ascoli
L'esterno offensivo classe 2006 lascerà nuovamente Milano in prestito dopo le esperienze con Juve Stabia e Bari
Nuova occasione in Serie B per Giacomo De Pieri. L'esterno offensivo classe 2006, rientrato all'Inter dopo i prestiti con Juve Stabia e Bari, è pronto per lasciare nuovamente Milano con la medesima formula: come conferma Sky Sport, è fatta per il suo trasferimento all'Ascoli, formazione neo promossa nel campionato cadetto dopo aver vinto i playoff di Serie C contro l'Union Brescia.
De Pieri, campione d'Italia con la Primavera nella stagione 2024/25 con l'Inter (con tanto di inserimento nella top 11 del campionato), ha potuto esordire con la Prima Squadra nerazzurra in occasione del match di Champions League contro il Monaco del 29 gennaio 2025.
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