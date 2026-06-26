L'esterno offensivo classe 2006 lascerà nuovamente Milano in prestito dopo le esperienze con Juve Stabia e Bari

Nuova occasione in Serie B per Giacomo De Pieri. L'esterno offensivo classe 2006, rientrato all'Inter dopo i prestiti con Juve Stabia e Bari, è pronto per lasciare nuovamente Milano con la medesima formula: come conferma Sky Sport, è fatta per il suo trasferimento all'Ascoli, formazione neo promossa nel campionato cadetto dopo aver vinto i playoff di Serie C contro l'Union Brescia.