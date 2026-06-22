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Romano: “Inter e Atalanta presto al traguardo per Palestra: ultimi due nodi da sciogliere per chiudere”

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Il traguardo ora è davvero a un passo: Marco Palestra e l'Inter sono ormai sempre più vicini, le ultimissime di Fabrizio Romano
Alessandro Cosattini Redattore 

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Romano: “Inter e Atalanta presto al traguardo per Palestra: ultimi due nodi da sciogliere per chiudere”- immagine 2

Il traguardo ora è davvero a un passo: Marco Palestra e l'Inter sono ormai sempre più vicini. Ecco le ultimissime da Fabrizio Romano, direttamente dal suo canale YouTube.

Romano: “Inter e Atalanta presto al traguardo per Palestra: ultimi due nodi da sciogliere per chiudere”- immagine 3

"L’agente di Marco Palestra, Alessandro Lucci, è a Milano questa sera, si entra nel vivo dell’operazione Palestra. Inter e Atalanta lavorano su rivendita e su bonus per sbloccare definitivamente gli ultimi dettagli. L’arrivo dell’agente è un segnale di come si possa presto vedere il traguardo dell’operazione", ha spiegato Romano.

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