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Sky – Palestra, si può chiudere in settimana. Ma oggi Inter e Atalanta non hanno parlato

Sky – Palestra, si può chiudere in settimana. Ma oggi Inter e Atalanta non hanno parlato - immagine 1
L'esterno classe 2005 è il grande protagonista di questa fase di calciomercato: le ultime sulla trattativa
Fabio Alampi Redattore 

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Marco Palestra rimane il nome più caldo di questi giorni. Alessandro Lucci, procuratore del giocatore, oggi è arrivato a Milano, fattore che lasciava presagire un'importante accelerata nella trattativa, ma così non è stato.

Inter Palestra
Foto figc.it

L'operazione si può comunque chiudere in settimana, come sostiene Sky Sport. Oggi, invece, Inter e Atalanta non hanno parlato di Palestra, con Marotta e Percassi che si trovavano a Roma. La sensazione è che l'affare sia entrato nella fase decisiva, e la volontà delle parti è quella di mettere il punto alla questione.

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