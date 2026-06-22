Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Palestra, si può chiudere in settimana. Ma oggi Inter e Atalanta non hanno parlato
calciomercato
Sky – Palestra, si può chiudere in settimana. Ma oggi Inter e Atalanta non hanno parlato
L'esterno classe 2005 è il grande protagonista di questa fase di calciomercato: le ultime sulla trattativa
Marco Palestra rimane il nome più caldo di questi giorni. Alessandro Lucci, procuratore del giocatore, oggi è arrivato a Milano, fattore che lasciava presagire un'importante accelerata nella trattativa, ma così non è stato.
L'operazione si può comunque chiudere in settimana, come sostiene Sky Sport. Oggi, invece, Inter e Atalanta non hanno parlato di Palestra, con Marotta e Percassi che si trovavano a Roma. La sensazione è che l'affare sia entrato nella fase decisiva, e la volontà delle parti è quella di mettere il punto alla questione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA