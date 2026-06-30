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Inter, operazione in uscita: alle firme la trattativa con il Sudtirol per Stabile

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Il difensore classe 2005, reduce dai prestiti con Juve Stabia e Bari, giocherà in Serie B anche nella prossima stagione
Fabio Alampi Redattore 

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Nuova occasione in Serie B per Giacomo Stabile: il difensore classe 2005 di proprietà dell'Inter, reduce dai prestiti con Juve Stabia e Bari, giocherà nel campionato cadetto nella prossima stagione.

Inter, operazione in uscita: alle firme la trattativa con il Sudtirol per Stabile- immagine 2
Getty Images

Secondo gianlucadimarzio.com, la trattativa con il Sudtirol per il trasferimento a titolo temporaneo del centrale mancino sarebbe arrivata ormai al momento delle firme. Ufficialità in arrivo.

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