Il Como ieri ha incassato questa scelta del Real Madrid, comunicata ufficialmente nell'incontro appunto di giovedì di ieri, in cui il Real ha fatto presente di ricomprare il giocatore, quindi ufficialmente il Como ieri ha memorizzato questa decisione del Real Madrid, nove milioni di euro per ricomprare Nico Paz. Il Real, ottimi rapporti con il Como, ha dato la possibilità da oggi fino a lunedì ai due club di poter chiudere l'accordo. Quindi se volete comprare Nico Paz avete una corsia preferenziale entro lunedì. Il Como ieri nell'incontro diretto non ha rilanciato, quindi il Como ha scelto di rientrare anche perché mancava la parte proprietà all'incontro. All'incontro c'era il direttore sportivo del Como, ma mancava tutta la parte della proprietà.

C'è stato un incontro interno durante la serata e durante la notte qui sul canale vi ho detto, credo che in Italia fossero le 3, le 4 del mattino, vi ho detto occhio perché so che tanti tifosi si sveglieranno con le prime pagine su Nico Paz all'Inter, con le notizie sull'Inter in missione per Nico Paz, al lavoro per Nico Paz, in trattativa per Nico Paz. Vi ho detto occhio perché il Como in questa partita c'è dentro, occhio perché il Como c'è assolutamente ancora, e occhio perché il Como sta facendo le sue valutazioni su Nico Paz e su come arrivare a una soluzione. Anche con l'ok del giocatore. Cioè il giocatore è stata una parte molto importante di questa vicenda. Il giocatore ha assolutamente tenuto il suo punto con il Real Madrid, nonostante il Real nell'incontro abbia detto torni da noi, 9 milioni e decidiamo noi come gestire, almeno fino a lunedì c'è l'opzione Como, Nico Paz ha, da quello che so, insistito tanto per poter tornare a Como. E da qui è maturato poi l'accordo chiuso pochi minuti fa in mattinata. Como e Real Madrid si sono riuniti online, non c'è mai stata nessuna riunione in programma lunedì, domenica, martedì. L'idea dei due club era di sentirsi appena il Como era pronto a dare una risposta definitiva. Il Como l'ha data in tarda mattinata. Il Como ha un accordo totale con Real Madrid per Nico Paz. Quindi Nico Paz l'anno prossimo giocherà nel Como.