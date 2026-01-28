Colpo a sorpresa per l'Inter? I nerazzurri si stanno muovendo per Diaby dell'Al-Ittihad: le ultime di Fabrizio Romano

"L'Inter ha avviato i contatti per prendere Moussa Diaby dall'Al Ittihad. Un'operazione a sorpresa con le parti al lavoro, si tratta di un prestito con diritto di riscatto attorno ai 35 mln di euro. Diaby ha già detto sì all'Inter, ora l'esito dell'operazione dipende dall'Al Ittihad".

Diaby, ala destra, ha già giocato in Serie A, una breve esperienza al Crotone nel lontano 2018. L'ex PSG ha poi vestito le maglie di Leverkusen e Aston Villa prima di approdare nel 2024 in Arabia Saudita all'Al-Ittihad per una cifra clamorosa, di oltre 60 mln di euro.