C'è un nome nuovo a sorpresa per l'Inter in questo mercato invernale di gennaio. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, i nerazzurri avrebbero effettuato un sondaggio per Moussa Diaby dell'Al Ittihad, esterno di 26 anni con spiccata propensione offensiva che in passato ha vestito anche le maglie di Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen e Aston Villa e ceduto dai villans al club saudita a luglio 2024 per la cifra astronomica di 60 milioni di euro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky boom: “Inter a sorpresa su Moussa Diaby! Pista non alternativa a Perisic. La situazione”
calciomercato
Sky boom: “Inter a sorpresa su Moussa Diaby! Pista non alternativa a Perisic. La situazione”
Secondo quanto riferisce Sky Sport, i nerazzurri avrebbero effettuato un sondaggio per Moussa Diaby dell'Al Ittihad
Secondo Sky Sport, la pista Diaby non sarebbe alternativa a Perisic, ma aggiuntiva. L'affare non si preannuncia semplice, ma l'Inter sta lavorando sulla base di un prestito per portarlo in Italia. Un nome a sorpresa che scuote questo mercato invernale nerazzurro a poche ore dalla partita contro il Borussia Dortmund.
© RIPRODUZIONE RISERVATA