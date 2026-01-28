FC Inter 1908
Sky boom: “Inter a sorpresa su Moussa Diaby! Pista non alternativa a Perisic. La situazione”

Secondo quanto riferisce Sky Sport, i nerazzurri avrebbero effettuato un sondaggio per Moussa Diaby dell'Al Ittihad
C'è un nome nuovo a sorpresa per l'Inter in questo mercato invernale di gennaio. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, i nerazzurri avrebbero effettuato un sondaggio per Moussa Diaby dell'Al Ittihad, esterno di 26 anni con spiccata propensione offensiva che in passato ha vestito anche le maglie di Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen e Aston Villa e ceduto dai villans al club saudita a luglio 2024 per la cifra astronomica di 60 milioni di euro.

Secondo Sky Sport, la pista Diaby non sarebbe alternativa a Perisic, ma aggiuntiva. L'affare non si preannuncia semplice, ma l'Inter sta lavorando sulla base di un prestito per portarlo in Italia. Un nome a sorpresa che scuote questo mercato invernale nerazzurro a poche ore dalla partita contro il Borussia Dortmund.

