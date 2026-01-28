C'è un nome nuovo a sorpresa per l'Inter in questo mercato invernale di gennaio. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, i nerazzurri avrebbero effettuato un sondaggio per Moussa Diaby dell'Al Ittihad, esterno di 26 anni con spiccata propensione offensiva che in passato ha vestito anche le maglie di Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen e Aston Villa e ceduto dai villans al club saudita a luglio 2024 per la cifra astronomica di 60 milioni di euro.